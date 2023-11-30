دعم أوكرانيا واحتواء روسيا يحددان مستقبل الغرب ومصيره

غيّرت تصريحات أدلى بها القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، مطلع الشهر الجاري، لمجلة "الإيكونيميست" البريطانية، الكثير من الجدل حول الحرب التي تخوضها بلاده ضد روسيا.

وقال زالوجني إن الجيشين الأوكراني والروسي وصلا إلى طريق مسدود بالنظر الى التكافؤ الحاصل بينهما من ناحية التكنولوجيا العسكرية.

وأضاف أنه ما لم يحقق أحدهما قفزة تكنولوجية هائلة، فمن غير المتوقع أن يحقق أحد الطرفين اختراقا كبيرا يحسم الحرب.

ووفق مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، فقد دفعت هذه الكلمات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الرد عليها، مؤكدًا أن الحرب لا تسير في طريق مسدود.

فيما قال نائب رئيس مكتبه أن التصريحات أثارت "الذعر" لدى الحلفاء الغربيين. هذه المخاوف يمكن تفهمها بالنظر إلى أن الكونغرس الأمريكي الذي يعتبر المصدر الأكبر للمساعدات بالنسبة لأوكرانيا، والذي يدرس اتخاذ قرار بشأن مواصلة الدعم العسكري لكييف.

وبحسب التقرير، فإنه قبل أن تطلق أوكرانيا هجومها المضاد في حزيران من عام 2023، كانت واشنطن تأمل أن يتمكن الجيش الأوكراني من تحقيق نجاحات عسكرية مهمة وسريعة تضمن لكييف موقفا تفاوضيا قويا يمكنها من انتزاع تنازلات من الروس، ولكن لم يحدث ذلك.

ولم تستطع أوكرانيا استعادة الكثير من أراضيها، وتبددت الآمال العريضة تحت وطأة رواية المأزق والطريق المسدود الذي وصلت إليه الحرب.