أوكرانيا تكسر "الجمود الحربي" بدفعة مسيّرات نحو روسيا
بعد دخولها في نفق الجمود الحربي، عادت مجريات الصراع بين روسيا وأوكرانيا، باخترق بدأته هذه المرة كييف بارسالها عشرات الطائرات دون طيار باتجاه روسيا التي غابت عن سمائها مسيرات أوكرانيا لفترة طويلة نوعا ما، إلا أن موسكو كعادتها أكدت أن قوات الدفاع الجوي الروسية تمكنت من إسقاطها كلها.
آخر المسيرات الأوكرانية التي أطلقت باتجاه روسيا كانت فجر اليوم الإثنين، فوق أراضي مقاطعة سمولينسك جنوب غربي روسيا، حيث أعلنت الدفاع أنها تمكنت من إسقاط مسيرة في أجواء المقاطعة ليلة الأحد - الإثنين.
موسكو تحت مرمى المسيرات
وأعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أمس الأحد، عن صد عدة هجمات أوكرانية بواسطة طائرات مسيرة كانت تتجه إلى العاصمة، وكتب سوبيانين في حسابه على تلغرام:" الليلة، تم إحباط محاولة هجوم جماعي بطائرات دون طيار"، مشيرًا إلى أن "قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرة دون طيار في منطقتي نارو فومينسك وأودينتسوفو أثناء تحليقها نحو موسكو"، فيما أكدت الدفاع الروسية أنها اسقطت حوالي 11 مسيرة أوكرانية كانت تتجه نحو مقاطعات روسية مختلفة.
وفي سياق الهجمات الأوكرانية أيضًا قالت الدفاع الروسية في بيان، إنها تمكنت من إسقاط صاروخين من طراز "اس 200" فوق بحر آزوف، بواسطة الدفاعات الجوية الروسية.
هجمات واسعة
مازالت القوات الأوكرانية تحاول شن هجمات متعددة على جبهات القتال في محاولة منها لاختراق الدفاعات الروسية، بحسب ما تؤكده الدفاع الروسية في بياناتها اليومية، وتركزت الهجمات في الأيام الأخيرة على محور دونيتسك، وأكدت الدفاع في بيانها اليوم الإثنين أن ألوية أوكرانية تكبدت خسائر بلغت نحو 110 عسكريين على هذا المحور.
وتم "التصدي لهجمتين أوكرانيتين على محور زاباروجيا وسقط ما يقرب من 30 عسكريًا أوكرانيًا خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية"، وكذلك على محور كراسني ليمان حيث تم التصدي أيضًا لهجمات جديدة.
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن الجيش الأوكراني خسر حوالي 280 عسكريًا على هذه الجبهة.