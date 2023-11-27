أوكرانيا تكسر "الجمود الحربي" بدفعة مسيّرات نحو روسيا

بعد دخولها في نفق الجمود الحربي، عادت مجريات الصراع بين روسيا وأوكرانيا، باخترق بدأته هذه المرة كييف بارسالها عشرات الطائرات دون طيار باتجاه روسيا التي غابت عن سمائها مسيرات أوكرانيا لفترة طويلة نوعا ما، إلا أن موسكو كعادتها أكدت أن قوات الدفاع الجوي الروسية تمكنت من إسقاطها كلها.

آخر المسيرات الأوكرانية التي أطلقت باتجاه روسيا كانت فجر اليوم الإثنين، فوق أراضي مقاطعة سمولينسك جنوب غربي روسيا، حيث أعلنت الدفاع أنها تمكنت من إسقاط مسيرة في أجواء المقاطعة ليلة الأحد - الإثنين.

موسكو تحت مرمى المسيرات

وأعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أمس الأحد، عن صد عدة هجمات أوكرانية بواسطة طائرات مسيرة كانت تتجه إلى العاصمة، وكتب سوبيانين في حسابه على تلغرام:" الليلة، تم إحباط محاولة هجوم جماعي بطائرات دون طيار"، مشيرًا إلى أن "قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرة دون طيار في منطقتي نارو فومينسك وأودينتسوفو أثناء تحليقها نحو موسكو"، فيما أكدت الدفاع الروسية أنها اسقطت حوالي 11 مسيرة أوكرانية كانت تتجه نحو مقاطعات روسية مختلفة.