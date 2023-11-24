من أوكرانيا إلى غزة.. لوحات مرسومة بالدم تحاكي مرارة الحرب
اختارت الفنانة التشكيلية نادية الكعبي طريقة فريدة للتعبير عن ظواهر ومشاعر تدفعها إلى إنتاج أعمال إبداعية، فلجأت، باستخدام دمها، لرسم لوحات تحاكي مرارة الحرب، من أوكرانيا إلى غزة.
والكعبي فنانة تونسية أوكرانية، افتتحت، مؤخرا، في أحد أروقة الفن التشكيلي بالعاصمة التونسية معرضا تشكيليا تحت عنوان "كفّ وكعبة حلوى"، وقالت إنّها اختارت هذا العنوان لأنّ هذه الجملة تبدو يسيرة التداول عند التونسيين، وهي معبّرة عن وجود صعوبات في الحياة مع توفّر الحلول والنور وسط الظلام، وفق ما أكدته لـ "إرم نيوز".
وتشتغل الكعبي بتقنيات مختلفة، وتقول إنها ترغب في توسيع دائرة خيالها واكتشاف مدارس جديدة ومحاولة الغوص في الحياة كالطفل الذي يكتشف الأشياء لأول مرة في حياته، معتبرة أن هذا هو التوجه الذي تتبعه في أعمالها الفنية.
وتعتبر الفنانة التونسية الأوكرانية أنّ أية كلمة تنطق بها أو عمل تقوم به نابع من أحاسيس داخلية عميقة، لكنها تقول إن هذا لا يعني أنها عاشت تلك الحالة، مشيرة إلى أنها أنتجت لوحات محورها الحرب مع أنها لم تعش الحرب في حياتها بطريقة مباشرة، وإنما بطريقة غير مباشرة، بما أنّ أمها أوكرانية وعائلتها هناك، ولديها أقارب يقاتلون في أوكرانيا.
وقالت إنها تعرف أشخاصا سقطوا في تلك الحرب، هذا فضلا عمّا يجري في فلسطين.
وذكرت الكعبي أنه انطلاقا من سيلان الدم الذي تشاهده في هذه الحروب، كانت فكرة إنتاج لوحات فنية انطلاقا من الدم كمادة أساسية، فرسمت مثلا الكوفية الفلسطينية وزيّنتها بدمها، معتبرة أنّ هذا ما يمكن أن تقوم به للتعبير عن تضامنها مع الفلسطينيين، وقد جاء هذا التعبير تلقائيا، وفق تأكيدها.
وتستعير الفنانة التشكيلية الحجارة والدم للتعبير عن الوضع في فلسطين، في ظلّ الحرب القائمة في غزة منذ السابع من الشهر الماضي.
ومن بين اللوحات المعروضة صورة مسبح داخل فندق، بأرضية حمراء تحاكي ملاعب التنس، إذ قالت إنّها تستحضر مسيرة لاعبة التنس التونسية ذات الصيت العالمي أنس جابر.
يذكر أن نادية الكعبي حصلت على الماجستير من مدرسة الفنون الجميلة في تونس، ثمّ حصلت على الدكتوراة من جامعة السوربون في باريس، ونشأت بين تونس وكييف ودبي، وقد أثّرت الهجرة عبر الثقافات والحدود بشكل كبير على أعمالها الفنية.