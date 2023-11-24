من أوكرانيا إلى غزة.. لوحات مرسومة بالدم تحاكي مرارة الحرب

وتعتبر الفنانة التونسية الأوكرانية أنّ أية كلمة تنطق بها أو عمل تقوم به نابع من أحاسيس داخلية عميقة، لكنها تقول إن هذا لا يعني أنها عاشت تلك الحالة، مشيرة إلى أنها أنتجت لوحات محورها الحرب مع أنها لم تعش الحرب في حياتها بطريقة مباشرة، وإنما بطريقة غير مباشرة، بما أنّ أمها أوكرانية وعائلتها هناك، ولديها أقارب يقاتلون في أوكرانيا.

وقالت إنها تعرف أشخاصا سقطوا في تلك الحرب، هذا فضلا عمّا يجري في فلسطين.

وذكرت الكعبي أنه انطلاقا من سيلان الدم الذي تشاهده في هذه الحروب، كانت فكرة إنتاج لوحات فنية انطلاقا من الدم كمادة أساسية، فرسمت مثلا الكوفية الفلسطينية وزيّنتها بدمها، معتبرة أنّ هذا ما يمكن أن تقوم به للتعبير عن تضامنها مع الفلسطينيين، وقد جاء هذا التعبير تلقائيا، وفق تأكيدها.

وتستعير الفنانة التشكيلية الحجارة والدم للتعبير عن الوضع في فلسطين، في ظلّ الحرب القائمة في غزة منذ السابع من الشهر الماضي.

ومن بين اللوحات المعروضة صورة مسبح داخل فندق، بأرضية حمراء تحاكي ملاعب التنس، إذ قالت إنّها تستحضر مسيرة لاعبة التنس التونسية ذات الصيت العالمي أنس جابر.

يذكر أن نادية الكعبي حصلت على الماجستير من مدرسة الفنون الجميلة في تونس، ثمّ حصلت على الدكتوراة من جامعة السوربون في باريس، ونشأت بين تونس وكييف ودبي، وقد أثّرت الهجرة عبر الثقافات والحدود بشكل كبير على أعمالها الفنية.