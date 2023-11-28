روسيا تزج منظومة "S-400" في الحرب مع أوكرانيا

أفادت وزارة الدفاع البريطانية، الأحد الماضي، أن روسيا أعادت على الأرجح نشر العديد من أنظمتها الصاروخية الشهيرة من طراز S-400 من مقاطعة (كالينينغراد) إلى خط المواجهة العسكرية مع أوكرانيا، بحسب تقرير لموقع "بزنس إنسايدر" الأمريكي.

وفي مؤشر على أن الكرملين جازف بالفعل بقدراته الدفاعية الجوية، وزج بها على طول الحدود مع حلف الناتو على أمل تعويض الخسائر التي مني بها في أوكرانيا، تشير الأنباء إلى تدمير القوات الأوكرانية ثلاثًا من منظومات (S-400) الدفاعية.

وكان تقرير استخباري محدّث صادر عن وزارة الدفاع البريطانية، أشار إلى حركات نقل جوي روسية استثنائية وغير اعتيادية خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، تدل على أن موسكو نقلت بالفعل منظومة (S-400) الصاروخية من "كالينينغراد " لتعويض خسائرها الأخيرة على الجبهة الأوكرانية.

وتطل مقاطعة "كالينينغراد" الروسية على بحر البلطيق، وتقع في قلب دول حلف الشمال الأطلسي (الناتو) بين ليتوانيا شمالا وشرقا، وبولندا جنوبا، بينما تحدها من الغرب الدنمارك، ولا تربطها بروسيا أي حدود برية.

واعتبرت وزارة الدفاع البريطانية تحريك أنظمة S-400s الصاروخية من "كاليننغراد" أمرا مهما جدا، لا سيما وأن روسيا تعتبر "كالينينغراد" من المناطق الإستراتيجية المهمة والحساسة من النواحي العسكرية والجغرافية والسياسية، خاصة بعد تصاعد التوتر مع دول حلف الناتو.