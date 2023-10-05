الهند تتوقع تسليم باقي أنظمة "إس-400" الروسية في 2024

وقال تشودهاري، خلال مؤتمر صحفي سنوي قبل الاحتفال بيوم سلاح الجو الهندي في 8 أكتوبر: "كان عقدنا لخمسة أنظمة، وتم تسليم ثلاثة بالفعل. هناك صعوبات في التوريد، لكننا واثقون من أننا سنتلقى الأنظمة المتبقية في العام القادم".

يذكر أن روسيا والهند وقعت عقدًا بقيمة 5.43 مليار دولار لتوريد 5 أنظمة "إس -400" في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.