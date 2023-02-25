الهند تؤكد على موقف مجموعة الـ20 المطالب بانسحاب روسيا من أوكرانيا
أكدت الهند، اليوم السبت، على موقف مجموعة العشرين المطالب بانسحاب روسيا الكامل وغير المشروط من الأراضي الأوكرانية.
وأضافت خلال بيان في نهاية اجتماع وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، أن "استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها غير مقبول".
قالت الهند إن مجموعة العشرين ليست محفلا لحل المشكلات الأمنية.
وشددت الهند على أن مجموعة العشرين "ليست محفلا لحل المشكلات الأمنية، لكن القضايا الأمنية يمكن أن تكون لها تبعات خطيرة على الاقتصاد العالمي".