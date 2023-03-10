تقرير عبري: 4 خلافات رئيسية بين أمريكا وإسرائيل

وجاء في تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "لا يمكن اعتبار الزيارة السريعة لأوستن، نجاحا كبيرا.. أوستن، جاء لتوضيح موقف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لحكومة نتنياهو، فيما يتعلق بعدد من الأزمات الإسرائيلية والإقليمية".

وأوضح التقرير: "اللقاءات التي عقدها أوستن، يمكن أن يفهم منها أن الخلافات بين الإدارة الأمريكية وحكومة نتنياهو، تعمقت في 4 قضايا رئيسة هي الملف الإيراني، والقضية الفلسطينية، والحرب في أوكرانيا، وخطة إصلاح القضاء".

الملف الإيراني

فيما يتعلق بالملف الإيراني، قال الموقع العبري: "وزير الدفاع الإسرائيلي أكد خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الأمريكي، أن كل الخيارات يجب أن تكون جاهزة للعمل ضد إيران.. غالانت، كرر ذلك مرتين".

وأضاف التقرير: "غالانت، لم يقل إن هناك تفاهما بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن الملف الإيراني، وأكد فقط على وجود حاجة لاتخاذ قرارات مهمة، كما لم يخف أن المطلوب هو التحضير لعمل عسكري ضد إيران".