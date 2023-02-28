إسرائيل تتعهد بمنح أوكرانيا قرضا ماليا وأجهزة إنذار ومعدات لتحييد الألغام

كشف سفير أوكرانيا لدى تل أبيب، يفغن كورنيشوك، الثلاثاء، عن تعهد إسرائيلي بمنح كييف قرضا ماليا بملايين الدولارات، إضافة إلى أجهزة إنذار ومعدات لتحييد الألغام، وفق ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان".

وقال كورنيشوك، إن "وزير الخارجية إيلي كوهين تعهد بمنح أوكرانيا قرضا إسرائيليا قيمته 200 مليون دولار، ونقل أجهزة إنذار ومعدات لتحييد الألغام".

مضيفا أن "كوهين تعهد خلال زيارته لكييف بوقف ترحيل الأوكرانيين من إسرائيل، وتطلعَ إلى الوفاء بهذه الالتزامات".

ومنتصف الشهر الجاري، زار كوهين العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك في أول زيارة لوزير إسرائيلي منذ العملية العسكرية الروسية، حيث التقى خلال الزيارة بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ونظيره الوزير ديمتري كوليبا.