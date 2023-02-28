إسرائيل تتعهد بمنح أوكرانيا قرضا ماليا وأجهزة إنذار ومعدات لتحييد الألغام
كشف سفير أوكرانيا لدى تل أبيب، يفغن كورنيشوك، الثلاثاء، عن تعهد إسرائيلي بمنح كييف قرضا ماليا بملايين الدولارات، إضافة إلى أجهزة إنذار ومعدات لتحييد الألغام، وفق ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان".
وقال كورنيشوك، إن "وزير الخارجية إيلي كوهين تعهد بمنح أوكرانيا قرضا إسرائيليا قيمته 200 مليون دولار، ونقل أجهزة إنذار ومعدات لتحييد الألغام".
مضيفا أن "كوهين تعهد خلال زيارته لكييف بوقف ترحيل الأوكرانيين من إسرائيل، وتطلعَ إلى الوفاء بهذه الالتزامات".
ومنتصف الشهر الجاري، زار كوهين العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك في أول زيارة لوزير إسرائيلي منذ العملية العسكرية الروسية، حيث التقى خلال الزيارة بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ونظيره الوزير ديمتري كوليبا.
وفي حينه، أكد كوهين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني، أن "إسرائيل تعارض قتل المدنيين الأبرياء، وتدعم سيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها"، مضيفاً: "زرت بلدة بوتشا التي حطمت الصور المأساوية فيها إسرائيل".
بدوره، جدد وزير الخارجية الأوكراني، طلب بلاده المتعلق بتزويدها بالمساعدات العسكرية من إسرائيل، قائلا: "يجب تدمير الشر بقوة السلاح، وإسرائيل تدرك جيدا احتياجاتنا الأمنية، وسننتظر قراراتها بهذا الشأن".
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قال كورنيشوك، إن "إسرائيل ستزود أوكرانيا بأنظمة إنذار متطورة ضد الطائرات دون طيار والصواريخ قريبا، والعمل جار لنقل أنظمة الإنذار المتطورة ضد الصواريخ والطائرات دون طيار الإسرائيلية لأوكرانيا".
يذكر أن إسرائيل امتنعت عن تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي، وذلك خشية من التأثير على العلاقات مع روسيا، بينما تشير التقديرات إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تدرس تغيير سياستها تجاه الحرب الروسية الأوكرانية.