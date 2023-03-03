لقاء إسرائيلي أمريكي بشأن برنامج إيران النووي

ذكرت تقارير عبرية، اليوم الجمعة، أن رئيس هيئة الأركان في الجيش الأمريكي مارك ميلي، التقى وزير الدفاع الإسرائيلي، يؤاف غالانت، على خلفية ما وُصفت بأنها "تطورات مقلقة في إيران".

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، اتفق الوزير غالانت مع ميلي، على "منع إيران من الحصول على سلاح نووي"، من خلال استمرار العمليات المشتركة بين البلدين.