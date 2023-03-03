لقاء إسرائيلي أمريكي بشأن برنامج إيران النووي
ذكرت تقارير عبرية، اليوم الجمعة، أن رئيس هيئة الأركان في الجيش الأمريكي مارك ميلي، التقى وزير الدفاع الإسرائيلي، يؤاف غالانت، على خلفية ما وُصفت بأنها "تطورات مقلقة في إيران".
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، اتفق الوزير غالانت مع ميلي، على "منع إيران من الحصول على سلاح نووي"، من خلال استمرار العمليات المشتركة بين البلدين.
وكانت قناة "i24news" الإسرائيلية، قالت إن "الجنرال ميلي، وصل إسرائيل في زيارة سريعة، سيلتقي خلالها رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي".
وأوضحت القناة، أن "الزيارة تعد نادرة نسبيًا لرئيس الأركان في الجيش الأمريكي ميلي، الذي زار إسرائيل آخر مرة في الصيف الماضي".
ونقلت القناة قول مصادر أمنية إسرائيلية إن "رئيس الأركان الأمريكي ميلي جاء على خلفية التطورات المقلقة في إيران".
وأشارت القناة إلى أن الزيارة تعد تمهيدية لزيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الذي سيصل إسرائيل، الخميس المقبل، كجزء من رحلة تتضمن الشرق الأوسط أيضًا.
وتأتي زيارة ميلي، بعد أن اعتبر وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية كولن كاهل، أن إيران قادرة على إنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية في حوالي 12 يومًا، وبعدما كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفتشيها عثروا في إيران على يورانيوم مخصب بنسبة تصل إلى 84%.