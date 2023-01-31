تقرير: موقف أمريكا من الإصلاحات القضائية الإسرائيلية يثير قلق نتنياهو

رسائل لنتنياهو

وأكدت مصادر في حزب "الليكود" أن "نتنياهو قلق جداً من الموقف الأمريكي من هذه القضية، خاصة أن الولايات المتحدة ترسل له رسائل مفادها أن تفاصيل خطة الإصلاحات القضائية غير مقبولة لديها"، وفق "يديعوت".

وأضافت المصادر: "الأمريكيون أبلغوا نتنياهو أنهم لن يستمروا في الدفاع عن الديمقراطية الإسرائيلية في حال تم تمرير خطة ائتلافه الحكومي، خاصة وأنهم ينظرون إليها على أنها ستغير الوضع القانوني لإسرائيل".

وبين التقرير العبري أن "النقد الرئيسي للخطة القضائية لحكومة نتنياهو ينبع من حقيقة أن الحكومة تضع نفسها فوق جميع السلطات الأخرى، ويمكنها نظرياً إصدار قوانين من شأنها الإضرار بالأقليات وحقوق الملكية وغير ذلك".

وخلال المؤتمر الصحفي مع بلينكن، أشار نتنياهو إلى الانتقادات الواسعة لخطة ائتلافه القضائية، قائلاً: "تشترك إسرائيل والولايات المتحدة بأحد أعظم التحالفات في التاريخ الحديث، وهما دولتان ديمقراطيتان قويتان وستظلان ديمقراطيتين قويتين".