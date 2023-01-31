تقرير: موقف أمريكا من الإصلاحات القضائية الإسرائيلية يثير قلق نتنياهو
أكدت تقارير عبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "قلق" من موقف واشنطن بشأن خطة الإصلاحات القضائية التي يروج لها ائتلافه الحكومي، بعد إثارة الموضوع خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
ووفق التقارير، فإن زعيم "معسكر الدولة" في الكنيست، بيني غانتس، يعد مقترحا بديلا لخطة الائتلاف الحكومي، رغم عدم وجود حوار حقيقي بين ائتلاف نتنياهو والمعارضة بشأن الخطة القضائية.
"تدخل غير عادي"
وقال تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن "بلينكن أثار خلال لقائه نتنياهو القلق الأمريكي من خطة الإصلاحات القضائية في إسرائيل"، مشيراً أن الوزير الأمريكي طالب نتنياهو بالتوصل لاتفاقيات واسعة بشأنها.
وأوضح التقرير أن "بلينكن أثنى بشكل غير مباشر على المظاهرات الإسرائيلية ضد حكومة نتنياهو"، واصفاً ذلك بـ"التدخل غير العادي بالشأن الداخلي الإسرائيلي، ويعكس بوضوح القلق الأمريكي من الإضرار بالديمقراطية الإسرائيلية".
ونقل التقرير عن مسؤول أمريكي رفيع قوله إن "موقف الإدارة الأمريكية هو أن إسرائيل دولة ديمقراطية ويجب أن تبقى كذلك، متابعاً: "هذه هي حجتنا الأولى للدفاع عن إسرائيل في الأمم المتحدة، وهذه هي القيم التي نتشاركها".
رسائل لنتنياهو
وأكدت مصادر في حزب "الليكود" أن "نتنياهو قلق جداً من الموقف الأمريكي من هذه القضية، خاصة أن الولايات المتحدة ترسل له رسائل مفادها أن تفاصيل خطة الإصلاحات القضائية غير مقبولة لديها"، وفق "يديعوت".
وأضافت المصادر: "الأمريكيون أبلغوا نتنياهو أنهم لن يستمروا في الدفاع عن الديمقراطية الإسرائيلية في حال تم تمرير خطة ائتلافه الحكومي، خاصة وأنهم ينظرون إليها على أنها ستغير الوضع القانوني لإسرائيل".
وبين التقرير العبري أن "النقد الرئيسي للخطة القضائية لحكومة نتنياهو ينبع من حقيقة أن الحكومة تضع نفسها فوق جميع السلطات الأخرى، ويمكنها نظرياً إصدار قوانين من شأنها الإضرار بالأقليات وحقوق الملكية وغير ذلك".
وخلال المؤتمر الصحفي مع بلينكن، أشار نتنياهو إلى الانتقادات الواسعة لخطة ائتلافه القضائية، قائلاً: "تشترك إسرائيل والولايات المتحدة بأحد أعظم التحالفات في التاريخ الحديث، وهما دولتان ديمقراطيتان قويتان وستظلان ديمقراطيتين قويتين".
مقترح غانتس
ونقل موقع "والا" العبري عن غانتس قوله إنه "يجري إعداد مقترح بديل عن خطة الإصلاحات القضائية لائتلاف نتنياهو"، داعيا رئيس الوزراء ووزير العدل ياريف ليفين لـ"العمل من أجل إصلاح بإجماع واسع".
وأوضح غانتس أن "خطة الإصلاحات القضائية لائتلاف نتنياهو بشكلها الحالي ستضر بأمن إسرائيل"، متابعاً: "الأمن هو أولاً وقبل كل شيء، ويجب علينا التوصل إلى إصلاح بتوافق واسع النطاق يعزز قوة إسرائيل".
وأثارت خطة الإصلاحات القضائية لحكومة نتنياهو انتقادات حادة داخل إسرائيل وخارجها، فيما أكد وزير العدل أن "الحديث مع المعارضة بشأن الخطة القضائية سيكون بين القراءات الثلاث لمشاريع القوانين الخاصة بالخطة".