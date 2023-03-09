على خلفية "تهديد" الوزراء.. أزمة بين ائتلاف نتنياهو والمستشارة القانونية

اندلعت أزمة جديدة بين الائتلاف الحكومي، الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والمستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا، بسبب تهديدات تلقَّاها الوزراء على هواتفهم ووسائل أخرى، وفق تقرير عبري.

ومنذ تشكيل حكومة نتنياهو، نشبت أكثر من أزمة بينها وبين بهاراف ميارا، خاصة في ظل معارضتها للعديد من القوانين التي يروج لها الائتلاف الحكومي، الأمر الذي دفع وزراء ومسؤولين إلى التهديد بإقالتها.

وجاء في تقرير لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية "مكان"، اليوم الخميس: "حالة من التذمر تسود أوساط الوزراء بحكومة نتنياهو من المستشارة القانونية بسبب رفضها فتح تحقيق في التهديدات التي يتعرضون لها".