مجلس حقوق الإنسان يمدّد تواجد مقرّره الخاص في إيران

قرر مجلس حقوق الإنسان أن يستمر في مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، بعد تمديد ولايتي المقرّر الخاص ولجنة التحقيق التي كانت قد ندّدت مؤخرا بـ"جرائم ضدّ الإنسانية" ترتكبها طهران.

واعتُمد القرار الذي يمدّد الولايتين بأغلبية 24 صوتا، بما في ذلك أصوات فرنسا والولايات المتحدة واليابان وألمانيا والمغرب والأرجنتين وتشيلي.

وأفادت وكالة فرانس برس أن 8 دول صوّتت ضدّ القرار (الجزائر وبوروندي والصين وكوبا وإريتريا وإندونيسيا والسودان وفيتنام).

وامتنع باقي أعضاء المجلس وعددهم 15 عضوا عن التصويت.