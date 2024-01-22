تقرير أممي: طالبان "تقمع" الأفغانيات العازبات

قال تقرير بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، للربع السنوي الأخير من عام 2023، إن حركة طالبان "تقمع" الأفغانيات العازبات أو اللاتي ليس لديهن ولي أمر أو محرم يرافقهن.

وأضاف التقرير، الذي نشر اليوم الإثنين، أن حركة طالبان تفرض قيودًا على حصول المرأة الأفغانية على العمل والسفر والرعاية الصحية إذا كانت غير متزوجة، أو ليس لديها ولي أمر.

وقال التقرير إنه رغم عدم وجود قوانين رسمية بشأن ولاية الرجل في أفغانستان، إلا أن حركة طالبان قالت إن المرأة لا يمكنها التنقل أو السفر لمسافة معينة من دون محرم.

ولفت إلى اعتقال ثلاث عاملات في مجال الرعاية الصحية، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لأنهن كنّ في طريقهن للعمل من دون محرم، مؤكدًا إطلاق سراحهن بعد أن وقّعت عائلاتهن على تعهد مكتوب بعدم تكرار هذا الفعل.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، منعت الوزارة النساء في ولاية باكتيا من الوصول إلى المرافق الصحية من دون محرم، وفق التقرير، الذي أكد أن الوزارة تقوم بزيارات للمرافق الصحية في الولاية للتأكد من الالتزام بالتعليمات.