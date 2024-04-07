واشنطن تحدد شرط إقامة "علاقات مستقرة" مع الصين

رأت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن من المهم إرساء علاقات بين بلادها والصين أكثر استقرارا، وإدارة هذه العلاقات المعقدة "بشكل مسؤول".

وخلال زيارتها إلى الصين اليوم الأحد قالت الوزيرة الأمريكية لرئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، إن "قدرة البلدين على إجراء محادثات صعبة وضعت القوتين الاقتصاديتين العظميين على "أساس أكثر استقرارا" خلال العام الماضي".

وفي مستهل اجتماعهما في بكين، رد رئيس الوزراء الصيني بأنه يتعين على البلدين احترام أحدهما الآخر، وأنه يجب أن يكونا شريكين لا خصمين، مضيفا أنه تم إحراز "تقدم بناء" خلال زيارة يلين.

واعتبرت يلين أن واشنطن وبكين عليهما "مهمة" إدارة العلاقة المعقدة بشكل مسؤول، وطرحت على القيادة الصينية موقفها الذي يدعو إلى كبح جماح طاقة التصنيع الفائضة لدى الصين.