بعد إدانة ترامب.. محاكمة نجل بايدن "تحرج" الرئيس الأمريكي

تبدأ محاكمة هانتر، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم غدٍ الاثنين، في محكمة فيدرالية، بتهمة الحيازة غير القانونية لسلاح ناري، في إطار تطورات قانونية غير مسبوقة ومحفوفة بالمخاطر لحملة والده الديمقراطي الانتخابية، وفق وكالة "فرانس برس".

وفي ظل ماضٍ خيّم عليه الإدمان وأعمال مشبوهة في الخارج، يعد هانتر أحد الأهداف المفضلة لخصوم والده الجمهوريين، بدءًا من سلفه دونالد ترامب.

ويأتي بدء محاكمة هانتر في وقت لا يزال يتردد فيه صدى الإدانة التاريخية لترامب، بعد خضوعه لمحاكمة استمرت ستة أسابيع أمام المحكمة الجنائية في نيويورك.

ويتهم مدعون فيدراليون هانتر، البالغ 54 عامًا، بالكذب عند ملئه استمارة للحصول على سلاح ناري عام 2018، حين نفى إدمانه على المخدرات، لا سيما الكوكايين، الأمر الذي اعترف به لاحقًا.

كما اتُهم نجل بايدن بالاحتيال الضريبي في قضية أخرى.

ويتعين على هيئة محلفين في ويلمينغتون، التي تعد معقلًا لبايدن في ولاية ديلاوير، البت في تهمتين رئيستين تتعلقان باحتمال ملء وثائق ضرورية لشراء سلاح ناري بطريقة احتيالية، وتهمة ثالثة تتعلق بالحيازة غير القانونية لهذا السلاح.

واحتفظ هانتر بايدن بهذا السلاح 11 يومًا فقط، قبل أن تلقيه صديقته في سلة المهملات.