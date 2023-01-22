وزير الدفاع الألماني الجديد يعتزم زيارة أوكرانيا "قريبًا"

قال وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس، إنه يعتزم زيارة أوكرانيا قريبا في الوقت الذي تواجه فيه برلين ضغوطًا للسماح بتزويد كييف بدبابات ألمانية الصنع.

وقال بيستوريوس، لصحيفة "فيلت ام زونتاج" الألمانية في مقابلة نشرت اليوم الأحد: "الأمر المؤكد هو أنني سأسافر إلى أوكرانيا بسرعة.. ربما حتى خلال الأسابيع الأربعة المقبلة".