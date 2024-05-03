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روسيا تسقط 6 مُسيّرات أوكرانية خلال هجوم ليلي
أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية 6 طائرات مُسيّرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل، وفق ما ذكرته وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزارة قولها عبر تطبيق "تيلغرام"، إن 5 طائرات مُسيّرة أُسقطت فوق منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا، فيما أُسقطت السادسة فوق شبه جزيرة القرم.
ولم تقدم الوزارة الروسية أي تفاصيل عن أضرار ربما سببها الهجوم، مثلما لم يتسن التحقق بعد من تصريحاتها.
ونادرًا ما تكشف روسيا معلومات حول التأثير الكامل للهجمات الأوكرانية على أراضيها وبنيتها التحتية.
ويقول مسؤولون في كييف إن استهداف الجيش الروسي والبنية التحتية للطاقة والنقل يقوض المجهود الحربي لموسكو.