روسيا تسقط 6 مُسيّرات أوكرانية خلال هجوم ليلي

ولم تقدم الوزارة الروسية أي تفاصيل عن أضرار ربما سببها الهجوم، مثلما لم يتسن التحقق بعد من تصريحاتها.

ونادرًا ما تكشف روسيا معلومات حول التأثير الكامل للهجمات الأوكرانية على أراضيها وبنيتها التحتية.

ويقول مسؤولون في كييف إن استهداف الجيش الروسي والبنية التحتية للطاقة والنقل يقوض المجهود الحربي لموسكو.