الاتحاد الأفريقي يطلق خريطة طريق لحل أزمة النيجر

وبحسب ما أورده موقع "اكتي نيجر" فقد دعت الهيئة القارية المسؤولة عن حل الأزمات، والتي اعترفت بوضوح بالمرحلة الانتقالية الحالية، إلى المشاركة الكاملة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في العملية، بينما طلبت من المنظمة ضمان تقليل آثار العقوبات على مواطني النيجر إلى الحد الأدنى.

وسيتم قريبًا إرسال بعثة ميدانية إلى نيامي لمناقشة جدول أعمال العودة إلى النظام الدستوري، فيما طالبت في الوقت نفسه، بالإفراج عن الرئيس السابق محمد بازوم وجميع المعتقلين السياسيين.