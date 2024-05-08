زعيم كوريا الشمالية ينعى مهندس "عبادة الشخصية" في عهد أسرة كيم

نعت بيونغ يانغ اليوم، مسؤول الدعاية السابق في كوريا الشمالية، كيم كي نام، الذي يعد مهندس "عبادة الشخصية" في عهد أسرة كيم، عن عمر دام 94 عاما. وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن وكالة الأنباء الكورية.

وذكرت الوكالة، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون نعى الراحل بصمت، صباح اليوم الأربعاء، أمام نعشه "بحزن مرير لفقدان ثوري مخضرم بقي مخلصًا بلا حدود" للنظام.

وأوضحت أن كيم كي نام الذي أُدخل المستشفى منذ العام 2022، توفي بسبب كبر سنه و"خلل في العديد من الأعضاء".