زعيم كوريا الشمالية ينعى مهندس "عبادة الشخصية" في عهد أسرة كيم
نعت بيونغ يانغ اليوم، مسؤول الدعاية السابق في كوريا الشمالية، كيم كي نام، الذي يعد مهندس "عبادة الشخصية" في عهد أسرة كيم، عن عمر دام 94 عاما. وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن وكالة الأنباء الكورية.
وذكرت الوكالة، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون نعى الراحل بصمت، صباح اليوم الأربعاء، أمام نعشه "بحزن مرير لفقدان ثوري مخضرم بقي مخلصًا بلا حدود" للنظام.
وأوضحت أن كيم كي نام الذي أُدخل المستشفى منذ العام 2022، توفي بسبب كبر سنه و"خلل في العديد من الأعضاء".
وعًرف كي نام خصوصًا برئاسته قسم التحريض والدعاية في كوريا الشمالية بين عامَي 1989 و2017، بعدما شغل منصب رئيس تحرير صحيفة رودونغ سينمون الحكومية في السبعينيات. كما شغل منصب نائب رئيس حزب العمال الحاكم في البلاد، وكان سفيرا لدى بكين في الخمسينيات.
وبعدما درس في الاتحاد السوفياتي، بدأ حياته المهنية في عهد كيم إيل سونغ الذي تولى السلطة في بيونغ يانغ منذ نهاية الاحتلال الياباني عام 1948 حتى وفاته في العام 1994، وكان يعدّ صديقا مقربًا لابنه وخلفه كيم جونغ إيل (1994-2011) والد كيم جونغ أون.
وألّف كيم كي نام الشعارات الرئيسة للنظام وخطابات قادته. وهو يعدّ أيضا مهندس "عبادة الشخصية" حول أسرة كيم التي تحكم كوريا الشمالية بقبضة من حديد منذ ثلاثة أجيال. وفق وكالة "فرانس برس"
وبعد تقاعده، مَنح دوره لشقيقة كيم جونغ أون، كيم يو جونغ، في العام 2018.