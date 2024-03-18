كوريا الشمالية تطلق صواريخ بالستية خلال زيارة بلينكن لسيول‎

أطلقت كوريا الشمالية، الاثنين، عدة صواريخ بالستية، قصيرة المدى، وفق ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي، تزامناً مع زيارة وزير الخارجيّة الأمريكي أنتوني بلينكن لسيول.

وذكر الجيش الكوري الجنوبي أنّه "رصد نحو الساعة 7:44 (22:44 بتوقيت غرينتش) إطلاق ما يبدو أنها صواريخ بالستية عدة قصيرة المدى" قطعت حوالى 300 كيلومتر قبل أن تسقط في البحر الشرقي، المعروف أيضا باسم بحر اليابان.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان: "نتبادل المعلومات ذات الصلة مع الولايات المتحدة واليابان، ونبقى مستعدّين للتدخّل"، بحسب "فرانس برس".

وتزامنت عمليّات الإطلاق الصاروخيّة مع زيارة بلينكن الذي وصل إلى سيول مساء اليوم السابق، حيث التقى الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول صباح الاثنين، وفق مقرّبين منه.

ويُشارك الوزير الأمريكي بلينكن في "القمّة من أجل الديمقراطية" بنسختها الثالثة.

ونددت الولايات المتحدة بإطلاق كوريا الشماليّة صاروخاً بالستياً تزامناً مع زيارة وزير خارجيتها لكوريا الجنوبية.