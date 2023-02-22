منظمة الصحة "تتحرك" لمساعدة سوريا بعد الزلزال مع توقف العقوبات مؤقتا

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إنها تستفيد من توقف مؤقت للعقوبات المفروضة على سوريا؛ بهدف السماح بتوزيع المساعدات الإنسانية بسهولة أكبر في الدولة التي مزقتها الحرب بعد الزلازل المدمرة.

وأفاد ريك برينان، مدير قسم عمليات الطوارئ لمنطقة شرق المتوسط في المنظمة، في إفادة صحفية، بأن "منظمة الصحة العالمية تتحرك بسرعة كبيرة الآن مع شركائنا للاستفادة من هذا التوقف المؤقت في العقوبات".

وقال ريك برينان: "لقد بدأنا بالفعل في طلب المعدات والإمدادات، ونعمل مع شركاء الأمم المتحدة على نهج جماعي للاستفادة من التوقف".