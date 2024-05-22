حاخامات يهود يشاركون في مراسم تشييع رئيسي وقادة إيران (فيديو)

قالت وكالة "تسنيم" الرسمية الإيرانية، اليوم الأربعاء، إن عدداً من الحاخامات اليهود شاركوا في مراسم جنازة وتشييع الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي ومرافقيه الذين قتلوا في حادثة تحطم الطائرة.

ونشرت الوكالة مقطعاً مصوراً ظهر فيه عدد من الحاخامات اليهود يسيرون ضمن الحشود التي بدأت التجمع في شارع الثورة وسط العاصمة طهران لحضور مراسم تشييع الرئيس الراحل ومرافقيه.

واحتشد عشرات الآلاف من الإيرانيين، منذ ساعات الصباح الأولى في شارع "الثورة" وسط العاصمة طهران، انتظاراً لإقامة صلاة الجنازة والمشاركة في مراسم تشييع رئيسي ومرافقيه.