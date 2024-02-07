الرئيس البولندي: ترامب سيفي بوعد إنهاء "حرب أوكرانيا" في 24 ساعة

عبر الرئيس البولندي أندريه دودا عن ثقته في أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سيكون قادرًا على الوفاء بوعده بإنهاء الصراع في أوكرانيا خلال 24 ساعة إذا وصل إلى السلطة مرة أخرى.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية عن دودا تعليقه حول وعد ترامب بإنهاء الصراع في أوكرانيا خلال يوم واحد بقوله: "أستطيع أن أقول بناءً على تجربتي الشخصية كرئيس للجمهورية البولندية، وأنني عملت ذات مرة مع الرئيس دونالد ترامب في ولايته الرئاسية الأولى، لقد تم الوفاء بما وعدني به".

وتابع " لذا أستطيع أن أقول إن الرئيس ترامب يفي بكلمته، وإذا قال شيئا فإنه يأخذه على محمل الجد".

ووعد ترامب مرارا بإنهاء الصراع في أوكرانيا خلال 24 ساعة إذا فاز في الانتخابات الرئاسية عام 2024.