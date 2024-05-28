إيران.. مخزون اليورانيوم المخصب يقترب من "صنع الأسلحة"

أظهر تقريران سريان للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران وصلت في تخصيب اليورانيوم إلى مستوى يقترب من الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة، في وقت تتعثر فيه المناقشات الرامية إلى تحسين تعاونها مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

وجاء في أحد تقريري الوكالة الفصليين، حسبما ذكرت وكالة "رويترز"، أنه "لم يتسنَ إحراز تقدم في العام الماضي نحو تنفيذ البيان المشترك الصادر في الرابع من مارس/ آذار 2023".

وذكر التقرير الثاني أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء تصل إلى 60%؛ أي ما يقرب درجة النقاء الصالحة لصنع الأسلحة وهي 90%، زاد 20.6 كيلوغرام خلال الشهور الثلاثة المنصرمة إلى 142.1 كيلوجرام، حتى 11 مايو/ أيار، قبل أن تخفف إيران 5.9 كيلوغرام لخفض مستوى التخصيب.

وتواجه الوكالة مجموعة من الصعوبات في إيران، منها حقيقة أن طهران لم تنفذ سوى جزء صغير من الخطوات التي اعتقد مديرها العام رافائيل غروسي أنها التزمت بها، في "بيان مشترك" بشأن التعاون العام الماضي.

وزار غروسي إيران هذا الشهر لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين؛ بهدف تحسين التعاون وقدرة الوكالة على الاضطلاع بمهام المراقبة في إيران، لكن المحادثات توقفت بعد وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بحادث تحطم طائرة هليكوبتر هذا الشهر.