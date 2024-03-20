5 مفقودين بانقلاب سفينة كورية جنوبية قبالة سواحل اليابان
أسفر انقلاب ناقلة مواد كيميائية ترفع العلم الكوري الجنوبي وسط بحر هائج قبالة سواحل اليابان الأربعاء، عن فقد خمسة أشخاص. حسب "فرانس برس".
وأفاد ناطق باسم خفر السواحل اليابانيين بإنقاذ ستة أفراد من الطاقم الذي يضم اثنين من كوريا الجنوبية، وثمانية إندونيسيين، وصينيا، فيما لا يزال البحث جاريا عن الخمسة الباقين.
وأوضح المصدر أن السفينة "كانت تنقل حمض الأكريليك، لكن لا تتوافر معلومات عن تسرّب محتمل في مياه المحيط".
وقال الناطق الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إنه ليس على اطلاع على وضع أفراد الطاقم الذين تم إنقاذهم، مشيرا إلى أنهم نُقلوا إلى المستشفى.
وأظهرت لقطات مصوّرة عرضتها محطة التلفزيون اليابانية "ان اتش كاي" هيكل السفينة المنقلبة، فضلا عن زورق إنقاذ، فيما كانت سفينة لخفر السواحل تشقّ طريقها وسط الأمواج العاتية ومروحية تحلّق في الأجواء.
وأبلغ أفراد الطاقم خفر السواحل صباح الأربعاء بأن الناقلة تتأرجح كثيرا، وطلبوا النجدة قرب جزيرة موتسور قبالة سواحل اليابان الجنوبية الغربية وفق التلفزيون الياباني.
وذكر التلفزيون الياباني أن السفينة تحمل اسم "كيويونغ صن"، فيما أوضح موقع vesselfinder.com الإلكتروني المتخصّص في رصد السفن أنها ناقلة مواد كيميائية ونفطية أنشئت العام 1996، ويبلغ طولها 69 مترا.
ورفضت الشركة المشغّلة للسفينة التعليق. وفق "فرانس برس".