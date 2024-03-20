5 مفقودين بانقلاب سفينة كورية جنوبية قبالة سواحل اليابان

أسفر انقلاب ناقلة مواد كيميائية ترفع العلم الكوري الجنوبي وسط بحر هائج قبالة سواحل اليابان الأربعاء، عن فقد خمسة أشخاص. حسب "فرانس برس".

وأفاد ناطق باسم خفر السواحل اليابانيين بإنقاذ ستة أفراد من الطاقم الذي يضم اثنين من كوريا الجنوبية، وثمانية إندونيسيين، وصينيا، فيما لا يزال البحث جاريا عن الخمسة الباقين.

وأوضح المصدر أن السفينة "كانت تنقل حمض الأكريليك، لكن لا تتوافر معلومات عن تسرّب محتمل في مياه المحيط".

وقال الناطق الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إنه ليس على اطلاع على وضع أفراد الطاقم الذين تم إنقاذهم، مشيرا إلى أنهم نُقلوا إلى المستشفى.