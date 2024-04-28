بايدن "الساخر" يطلق النكات على ترامب

اقتنص الرئيس الأمريكي جو بايدن، فرصة العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض مساء السبت، للحديث عن انتخابات 2024، مستثمرا روح الدعابة للدغ منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

وفي الحفل الذي اجتذب صحافيين من أغلب الصحف والوكالات الأمريكية، والذي أقيم في فندق هيلتون بواشنطن، عرّج بايدن على نقطة الضعف التي يراها في نفسه والتي كانت بروبوغاندا المنافس ترامب، ألا وهي التقدم في السن.

وقال بايدن ساخرا، "أنا رجل بالغ أركض ضد طفل عمره 6 سنوات"، في إشارة ساخرة لفارق السن بينه وبين ترامب، إذ لا تتجاوز في حقيقة الأمر أربع سنوات، والتي يرى فيها ترامب جيلا ، وتجعله متفوقا على بايدن "العجوز أو الخرف" كما يحب تسميته.

ووجه بايدن رسالة مباشرة لترامب، للتعبير عن سخريته من المحاكمات الجارية لا سيما في قضية شراء الصمت، قائلا "مرت أيام صعبة على دونالد، تستطيع أن تسميها طقسا عاصفا" في إشارة إلى الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، التي تسببت بتوجيه اتهامات جنائية لترامب بدفع أموال لها في انتخابات 2016 لشراء صمتها على ممارسة الجنس مع قطب العقارات الأمريكي في العام 2006.

واتبع بايدن استراتيجيته الساخرة، وفي المقابل أمر القائمين على حملته بتجنب الحديث عن مجريات محاكمة ترامب.

وفي نهاية خطابه المقتضب بعد حفل العشاء، عرّج بايدن على حقيقة أنه الرئيس الأمريكي الذي عقد مؤتمرات صحفية أقل من أسلافه، قائلا "اشتكى بعضهم منكم من أنني لا أتلقى ما يكفي من أسئلتكم.. لا تعليق".