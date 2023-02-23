بعد جراحة عاجلة.. ملكة الدنمارك تنقل سلطاتها إلى ابنها الأكبر

وأعلن القصر أن ولي العهد، تولى مهام وسلطات الملكة بالفعل منذ يوم الثلاثاء، على أن يستمر في منصبه وإدارة شؤون البلاد لحين إشعار آخر.

ومن المقرر أن يزور ولي العهد فريدريك وزوجته الأميرة ماري، الهند يوم السبت الموافق 25 فبراير، على أن تتولى "بينديكت" (78 عاما) أميرة الدنمارك شقيقة الملكة، شؤون البلاد في تلك الفترة، أثناء غياب فريدريك.