بعد جراحة عاجلة.. ملكة الدنمارك تنقل سلطاتها إلى ابنها الأكبر
في خطوة مصيرية للملكية الدنماركية، قررت مارغريت الثانية ملكة الدنمارك، نقل سلطاتها لابنها الأكبر بعد خضوعها لجراحة عاجلة.
أصدر القصر الملكي الدنماركي بيانًا اليوم الخميس، أعلن فيه أن سلطات الملكة مارغريت الثانية (82 عامًا)، ستنتقل إلى ابنها الأكبر ولي العهد "فريدريك".
وأعلن القصر أن ولي العهد، تولى مهام وسلطات الملكة بالفعل منذ يوم الثلاثاء، على أن يستمر في منصبه وإدارة شؤون البلاد لحين إشعار آخر.
ومن المقرر أن يزور ولي العهد فريدريك وزوجته الأميرة ماري، الهند يوم السبت الموافق 25 فبراير، على أن تتولى "بينديكت" (78 عاما) أميرة الدنمارك شقيقة الملكة، شؤون البلاد في تلك الفترة، أثناء غياب فريدريك.
ويأتي تخلي الملكة عن سلطاتها عقب خضوعها لجراحة عاجلة ودقيقة في الظهر، حيث كشف القصر في بيان، أمس الأربعاء، أن حالة الملكة "جيدة" حتى الآن، ولكنها لا تزال في مستشفى Rigshospitalet بكوبنهاغن تحت الملاحظة.
وتضمن البيان الملكي: "خضعت جلالة الملكة اليوم لعملية جراحية دقيقة في الظهر في مستشفى Rigshospitalet بكوبنهاغن، جرت الجراحة حسب الخطة وحالة الملكة جيدة ومستقرة حاليا، وستستمر إقامة الملكة في المستشفى قبل أن تدخل في نقاهة مطولة والخضوع لبرنامج مكثف لإعادة تأهيل للظهر".
ويأتي قرار الملكة بنقل سلطاتها لولي العهد بعدما فاجأت البلاد والعائلة المالكة خلال شهر سبتمبر العام الماضي، بتجريد الأبناء الأربعة لابنها الأصغر الأمير يواكيم من ألقابهم الملكية، على أن يتم استبدال ألقاب أمير وأميرة، إلى كونت وكونتيسة، بينما أبقت على ألقاب أبناء ولي العهد فريدريك وزوجته الأمير ماري، الأربعة.
والجدير بالذكر أن ملكة الدنمارك مارغريت الثانية، تعتبر أطول ملوك أوروبا حكما.