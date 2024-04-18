الهجوم الإيراني يضع بايدن أمام "خيارين أحلاهما مر"

يرى مراقبون ومحللون سياسيون، أن الهجوم الإيراني على إسرائيل وضع الرئيس الأمريكي جو بايدن في ورطة، وأمام "خيارين أحلاهما مرّ" قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال عضو في الحزب الجمهوري الأمريكي، ومستشار سابق لوزير الخارجية، إن الهجوم الإيراني على إسرائيل جعل بايدن في نفق مظلم "لا ضوء" في نهايته.

وفي تصريح لـ"إرم نيوز"، أكد حازم الغبرا، أن خيار التصعيد أمر صعب لبايدن، خصوصا أن الشعب الأمريكي يرى أن الاحترام لقدرات بلاده وقوتها العسكرية تراجع منذ عهد الرئيس جورج بوش "الابن"، بعد أن اعتاد على أن تكون له اليد العليا عسكريا وسياسيا.

ولفت إلى أن الأمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يتخوفون من أي عمل عسكري قد يعيدهم إلى زمن حربي العراق وأفغانستان، ويرفضون الانخراط بأي صراع في الشرق الأوسط، إلا بنوع من الحروب بالوكالة مثل أوكرانيا وما يجري في إسرائيل.

وقال الغبرا إن "التصعيد خيار مطروح لكنه يحتاج إلى أن يكون بايدن متأكدا من تحقيق نجاح عسكري باهر وغير ذلك لن يكون جيدا للرئيس أمام قواعده التي وعدها بتحقيق السلام".