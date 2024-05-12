زيلينسكي: قتال عنيف يدور في مناطق خاركيف الحدودية
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إن معارك عنيفة تدور في أنحاء حدودية لمنطقة خاركيف، حيث نزح الآلاف هربا من هجوم تشنه روسيا.
وأوضح الرئيس الأوكراني، "تتواصل المعارك الدفاعية والقتال العنيف في قسم كبير من حدودنا"، بحسب وكالة "فرانس برس".
وأشار إلى أن "الهجمات في منطقة خاركيف ترمي إلى إنهاك قواتنا وتقويض معنويات الأوكرانيين وقدرتهم على الدفاع عن أنفسهم".
وبدوره، أعلن حاكم منطقة خاركيف أوليغ سينيغوبوف الأحد، أن الحدود الشمالية للمنطقة برمتها تتعرض للنيران الروسية "على مدار الساعة تقريبًا"، في حين تواصل موسكو هجومها عبر الحدود ما يدفع الآلاف إلى إخلاء منازلهم.
وقال سينيغوبوف على وسائل التواصل الاجتماعي: "كل مناطق الحدود الشمالية تتعرض لنيران العدو على مدار الساعة تقريباً. الوضع صعب".
وكان قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي، قال في وقت سابق الأحد، إن قوات بلاده تواجه موقفًا عصيبًا في القتال الدائر بمنطقة خاركيف، لكنه أكد أن الجنود يبذلون ما بوسعهم للصمود، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".