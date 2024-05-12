زيلينسكي: قتال عنيف يدور في مناطق خاركيف الحدودية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إن معارك عنيفة تدور في أنحاء حدودية لمنطقة خاركيف، حيث نزح الآلاف هربا من هجوم تشنه روسيا.

وأوضح الرئيس الأوكراني، "تتواصل المعارك الدفاعية والقتال العنيف في قسم كبير من حدودنا"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأشار إلى أن "الهجمات في منطقة خاركيف ترمي إلى إنهاك قواتنا وتقويض معنويات الأوكرانيين وقدرتهم على الدفاع عن أنفسهم".