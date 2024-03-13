بريطانيا تعتزم دفع مبلغ مالي لطالبي اللجوء للانتقال إلى رواندا

تخطط الحكومة البريطانية لدفع ما يصل إلى ثلاثة آلاف جنيه إسترليني، ما يعادل 3836 دولارًا، لكل طالب لجوء للانتقال إلى رواندا، وفق وكالة "رويترز".

يأتي ذلك بموجب خطة طوعية للمساعدة في إنهاء تراكم ملفات اللاجئين الذين قوبلت طلباتهم بالرفض.

وقالت الوكالة، إن الاتفاقية الجديدة مع رواندا منفصلة عن خطة الحكومة المتوقفة لترحيل معظم طالبي اللجوء قسرًا إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، والتي قضت المحكمة العليا في بريطانيا العام الماضي بأنها غير قانونية.

وبدلًا من ذلك، تتماشى هذه الخطة مع سياسة حكومية قائمة بالفعل، تقضي بتقديم مساعدة مالية لطالبي اللجوء لمغادرة بريطانيا إلى وطنهم، ولكن بموجب الخطة الجديدة سيحصلون على المال إذا وافقوا على الانتقال للعيش في رواندا.