"الهواتف القاتلة".. خطر يهدد الجنود على جبهات القتال بين روسيا وأوكرانيا

محاولة للتبرير

الجانب الروسي أقر بوجود المشكلة بعد الضربة الموجعة التي تلقاها الأسبوع الحالي وأسفرت عن مصرع العشرات من جنوده في محاولة منه لتبرير الخسائر الفادحة.

وزارة الدفاع الروسية أوضحت في بيان، أن السبب الرئيسي وراء سقوط العشرات من الضحايا في الهجوم الأخير كان بسبب الاستخدام المكثف للهواتف الشخصية خلافًا للحظر المفروض على استخدامه.

وقالت الوزارة إن الجانب الأوكراني تمكن من تحديد الإحداثيات من بيانات الهاتف المحمول لتوجيه الضربة الصاروخية.

وفي رواية مغايرة لرواية وزارة الدفاع الروسية، أكد مسؤول أوكراني ومجموعة من المدونين الروس المؤيدين للحرب أن هناك عوامل أخرى ساهمت في الضربة، متهمين الوزارة بمحاولة صرف اللوم عن القادة العسكريين وإلقاء اللوم على الجنود.

وقالوا إن "القادة الروس كانوا يؤوون عددًا كبيرًا من القوات معًا بدلاً من تفريقها ووضعوها بالقرب من الذخائر التي انفجرت في الهجوم وفشلوا في إخفاء تحركاتهم بشكل كافٍ".