روسيا تعفي جنودها في أوكرانيا من الضرائب

ويتعلق الإجراء الجديد بجميع الروس الذين يقاتلون في المناطق الأوكرانية الأربع التي أعلنت روسيا ضمها رغم أنها ما زالت لم تسيطر عليها بالكامل، وهي: دونيتسك، ولوغانسك، وخيرسون، وزابوريجيا.

وأشار الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إلى إعفاء وارد في قانون لمكافحة الفساد نشرت السلطات الروسية تفاصيله، مساء الخميس.

وجاء في المرسوم أن عناصر الجيش والشرطة والقوات الأمنية وغيرهم من موظفي الدولة الذين يخدمون في المناطق الأربع لن يتعيّن عليهم بعد اليوم تقديم معلومات بشأن "دخلهم ومصاريفهم وأصولهم".

كما يمنحهم المرسوم الحق في تلقي "مكافآت وهدايا" إذا كانت "ذات طابع إنساني" وتم تلقيها في إطار العملية العسكرية في أوكرانيا.

ويُطبّق المرسوم على أزواج هؤلاء وأطفالهم ويتم العمل به بأثر رجعي، من تاريخ 24 شباط/ فبراير 2022، يوم أطلقت روسيا عملياتها العسكرية في أوكرانيا.