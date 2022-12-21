شويغو يقترح زيادة عدد الجيش الروسي إلى 1.5 مليون جندي
اقترح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، زيادة عديد العناصر المقاتلة في الجيش الذي يخوض هجومًا في أوكرانيا، إلى 1,5 مليون عنصر إضافة إلى رفع سن الخدمة العسكرية.
وقال شويغو للرئيس فلاديمير بوتين الذي "وافق" على المقترحات خلال اجتماع لمسؤولين عسكريين إنه "من الضروري زيادة عديد القوات المسلحة إلى 1,5 مليون عنصر بمن فيهم 695 ألف جندي متعاقد".
كما أعلن أن بلاده تخطط لإقامة قواعد لدعم أسطولها في مدينتين ساحليتين بجنوب أوكرانيا سيطرت عليهما خلال هجومها.
وأضاف خلال الاجتماع أن "الميناءين في برديانسك وماريوبول يعملان بكامل طاقتهما. نخطط لنشر قواعد فيهما لدعم السفن وخدمات إنقاذ في حالات الطوارئ ووحدات تصليح سفن البحرية".
واعتبر الوزير شويغو، أن روسيا تقاتل في أوكرانيا "قوات الغرب المتضافرة"، بسبب دعمها المالي وشحنات الأسلحة إلى كييف.
وتابع: "في أوكرانيا يتصدى الجيش الروسي لقوات الغرب المتضافرة".