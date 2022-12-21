شويغو يقترح زيادة عدد الجيش الروسي إلى 1.5 مليون جندي

اقترح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، زيادة عديد العناصر المقاتلة في الجيش الذي يخوض هجومًا في أوكرانيا، إلى 1,5 مليون عنصر إضافة إلى رفع سن الخدمة العسكرية.

وقال شويغو للرئيس فلاديمير بوتين الذي "وافق" على المقترحات خلال اجتماع لمسؤولين عسكريين إنه "من الضروري زيادة عديد القوات المسلحة إلى 1,5 مليون عنصر بمن فيهم 695 ألف جندي متعاقد".