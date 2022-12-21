وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو

شويغو يقترح زيادة عدد الجيش الروسي إلى 1.5 مليون جندي

فريق التحرير
فريق التحرير
الميناءان في برديانسك وماريوبول يعملان بكامل طاقتهما. نخطط لنشر قواعد فيهما لدعم السفن وخدمات إنقاذ في حالات الطوارئ ووحدات تصليح سفن البحرية
وزير الدفاع الروسي

اقترح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، زيادة عديد العناصر المقاتلة في الجيش الذي يخوض هجومًا في أوكرانيا، إلى 1,5 مليون عنصر إضافة إلى رفع سن الخدمة العسكرية.

وقال شويغو للرئيس فلاديمير بوتين الذي "وافق" على المقترحات خلال اجتماع لمسؤولين عسكريين إنه "من الضروري زيادة عديد القوات المسلحة إلى 1,5 مليون عنصر بمن فيهم 695 ألف جندي متعاقد".

وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو
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كما أعلن أن بلاده تخطط لإقامة قواعد لدعم أسطولها في مدينتين ساحليتين بجنوب أوكرانيا سيطرت عليهما خلال هجومها.

وأضاف خلال الاجتماع أن "الميناءين في برديانسك وماريوبول يعملان بكامل طاقتهما. نخطط لنشر قواعد فيهما لدعم السفن وخدمات إنقاذ في حالات الطوارئ ووحدات تصليح سفن البحرية".

وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو
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واعتبر الوزير شويغو، أن روسيا تقاتل في أوكرانيا "قوات الغرب المتضافرة"، بسبب دعمها المالي وشحنات الأسلحة إلى كييف.

وتابع: "في أوكرانيا يتصدى الجيش الروسي لقوات الغرب المتضافرة".

روسيا

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