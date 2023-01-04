فرنسا تعلن تزويد أوكرانيا بمركبات قتالية خفيفة

كشف مسؤول في قصر "الإليزيه"، اليوم الأربعاء، بأن فرنسا تعتزم إرسال مركبات قتالية خفيفة إلى أوكرانيا؛ من أجل مساعدتها في حربها ضد روسيا.

وقال المسؤول بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن ماكرون أبلغ زيلينسكي بأن فرنسا سترسل مركبات قتالية خفيفة من طراز إيه.إم.إكس-10 آر.سي إلى أوكرانيا.

ورفض المسؤول الذي تحدث للصحفيين الإفصاح عن أي تفاصيل بشأن حجم أو توقيت الشحنات المزمع إرسالها إلى أوكرانيا.