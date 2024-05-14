خبراء روس لـ"إرم نيوز": زيارة بلينكن لكييف حملت رسالة مستعجلة بشأن خاركيف
رأى خبراء روس أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حمل في زيارته المفاجأة إلى كييف "رسالة عسكرية مستعجلة" من القيادة الأمريكية، بشأن الوضع في مقاطعة خاركيف التي تشهد تقدمًا روسيًا كبيرًا خلال الأيام الماضية.
وقال الباحث في الشؤون الأمنية والإستراتيجية ياروسلاف مايوروف، لـ"إرم نيوز" إن "زعيم الدبلوماسية الأمريكية حمل معه رسائل عسكرية مستعجلة من القيادة الأمريكية حول التكتيكات المستخدمة في جبهة خاركيف".
وأوضح بأن بلينكن يريد أن يستمع بدقة لما يجري على الجبهة وما ينقصها للصمود لتوجيه القيادة الأمريكية بتحديد ما يجب إرساله للجيش الأوكراني.
وحول إمكانية مسابقة الولايات المتحدة للزمن وتقديم الدعم اللازم لصمود الجبهة الأوكرانية، يستبعد مايوروف، إمكانية حدوث ذلك، مشيرًا إلى أن الرئيس الأوكراني طالب بمنظومتي باتريوت لنشرهما في خاركيف، لكن الوضع أكثر تعقيدًا، وهو مرتبط بإستراتيجية قتالية كاملة وخلل كبير بها عنوانه "المقاتلون والذخيرة".
وأضاف قائلًا: "مهما فعلوا وزادوا من الدعم، إلا أن الأمر يتعلق بالعنصر البشري الذي يصعب تعويضه، خاصة أن القوات الأوكرانية تحتاج لأكثر من 400 ألف جندي، وهي أعداد مهولة يصعب على الغرب تأمينها، لكنه إذا قرر المشاركة المباشرة وهنا نكون انتقلنا لمرحلة أبعد بكثير من خاركيف أو حتى أوكرانيا".
بدوره، يرى الباحث في الشأن العسكري فلاديمير مارشينكو، أن "بلينكن يريد من زيارته التي تعتبر الأولى من نوعها بعد إقرار حزمة المساعدات الأمريكية الأخيرة، معرفة فعالية هذه الحزمة ومعرفة مواطن الخلل، وذلك لكون أن الحزمة لم تغير شيئًا على الأرض".
وأضاف في حديث لـ"إرم نيوز" قائلًا: "هناك نقطة مهمة وهي توجيه زيلينسكي بضرورة التعامل مع التطورات العسكرية المستعجلة برويّة وعدم الإقدام على إجراء تغييرات في صفوف القيادة العسكرية بشكل مستعجل كما جرى مع تغيير قائد القوات الأوكرانية في خاركيف تزامنًا مع الهجوم الروسي كون هذه التغييرات تخلق حالة إحباط وقلق لدى القوات على الأرض".
وأشار إلى أن واشنطن تسعى لنقطة، وهي بحث ملف التفاوض القادم، وما خطوط كييف الحمراء، وكيف يمكن أخذ تصور واضح أوكرانيّ، حول شكل هذه المفاوضات، وحول ماذا يمكن أن تتنازل عنه؟، كون أن معركة خاركيف أوضحت للغرب أن زمن صمود التحصينات لأشهر قد انتهى وتحول لصمود الساعات.
ويشير مارشينكو إلى أن "خاركيف ليست جبهة ضمن معركة، بل هي نقطة تحول كبيرة في الصراع وقبل الهجوم عليها ليس كما بعده"، مردفًا بالقول: "لذلك الإدارة الأمريكية تريد دراسة الوضع عن قرب وبحث الأمر داخل واشنطن ومع الحلفاء لمعرفة ما يجب عمله".
وعبّر مارشينكو عن اعتقاده بأنه عقب عودة وزير الخارجية الأمريكي إلى دياره ستكون هناك مشاورات واتصالات على أعلى مستوى بين المسؤولين الأمريكيين ونظرائهم الغربيين.
ولفت الباحث إلى أن "ما يجري في خاركيف كان متوقعًا للغرب وللأوكران أيضًا، لكنهم يحاولون استدراك الأمر والصمود أكثر لاستنزاف القوات الروسية لكن ما كان مفاجئًا لهم هو سرعة انهيار الجبهة وليس انهيارها بحد ذاته".