إسرائيل.. مشروع قانون يسمح بعودة أرييه درعي إلى الحكومة

أفادت تقارير عبرية، اليوم الأربعاء، بأنه تمت الموافقة بالقراءة الأولية على مشروع القانون المثير للجدل، الذي يسمح بعودة رئيس حزب "شاس" أرييه درعي إلى منصبه كوزير في الحكومة، رغم تهم الفساد التي تلاحقه، وقرار المحكمة العليا باستبعاده من منصبه.

ووفق موقع "والا" العبري، صوّت 62 عضوا في الكنيست لصالح الاقتراح بينما عارضه 53، لافتا أن أعمال شغب اندلعت بعد التصويت على القرار من قبل المعارضة الإسرائيلية.

وينص مشروع القانون، الذي وقع عليه أكثر من 35 عضوًا في الكنيست من الائتلاف الحالي، على أنها لن تكون هناك مراجعة قضائية فيما يتعلق بأي مسألة ناشئة عن تعيين وزير وإقالته من منصبه.

وأكد الموقع العبري، أن رئيس حزب "شاس" أرييه درعي، لم يكن حاضرًا في الكنيست وقت التصويت على مشروع القانون، ولم يشارك فيه.