جزر الكناري تستقبل أعلى رقم للمهاجرين في 48 ساعة

ذكرت صحيفة "إلـ موندو" الإسبانية، بأن عمليتي إنقاذ المهاجرين الأخيرتين، يوم الأحد، رفعتا عدد المهاجرين القادمين إلى جزر الكناري إلى 1173 مهاجرًا خلال نهاية الأسبوع الماضي فقط، وهو أعلى رقم يتم تسجيله منذ نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2020.

وبحسب الصحيفة، استقبلت جزر الكناري يومي السبت والأحد الماضيين 18 زورقًا وقاربًا مطاطيًا، كما تمت عمليات الإنقاذ في خمس جزر، كان آخرها في جزيرة إلهييرو، حيث تم إنقاذ 13 مهاجرًا إفريقيًا وصلوا بمفردهم إلى ميناء لاريستينجا.

وبحسب منظمة الصليب الأحمر، كان من بين الذين وصلوا يومي السبت والأحد أكثر من 200 قاصر.

كما سجل يوم الأحد رقمًا قياسيًا لعدد المهاجرين الوافدين في يوم واحد، حيث بلغ عدد من وصل 704 مهاجرين، يقلهم 11 قاربًا.

وفي السياق ذاته، أنقذ خفر السواحل في جواردامار بوليمنيا يوم الإثنين، 92 شخصًا قدموا بقاربين، (85 رجلًا وامرأتين و5 قاصرين).

المصدر: صحيفة "El Mundo" الإسبانية