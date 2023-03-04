إيران تنقل المعارض مير حسين موسوي إلى المستشفى

وقالت المصادر إن "الصورة التي نشرتها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمير حسين موسوي وهو داخل المستشفى مع مجموعة من الأطباء قديمة وترتبط بفحوصات سابقة".

من جانبها، قالت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للحكومة الإيرانية "إيرنا"، إنه تم نقل موسوي إلى أحد مستشفيات طهران بسبب إصابته بالأنفلونزا، مضيفة: "كان موسوي يعاني من حمى".

ونقلت الوكالة الإيرانية عن مصدر طبي قوله إن "أهم عامل في انتقال فيروس الأنفلونزا هو الإهمال، وعدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة خلال الاجتماع مع أشخاص مختلفين بشكل متكرر".

وكانت السلطات الإيرانية قد شددت، خلال الأيام القليلة الماضية، قيود الإقامة الجبرية على موسوي وزوجته "زهراء رهنورد" مع منع أبنائهما من لقائهما بمنزلهما في العاصمة طهران.