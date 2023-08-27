روسيا: منعنا طائرة استطلاع أمريكية من انتهاك مجالنا الجوي

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأحد، أنها منعت طائرة استطلاع أمريكية مسيرة من انتهاك مجالها الجوي، فوق البحر الأسود.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن "مقاتلة من طراز سو-30 منعت طائرة استطلاع أمريكية مسيرة من انتهاك المجال الجوي الروسي فوق البحر الأسود".

وذكر البيان بأنه "في 27 آب/أغسطس 2023، تم اكتشاف هدف جوي يقترب من حدود روسيا فوق البحر الأسود، وتم إرسال مقاتلة من طراز سو-30، وحدد طاقم المقاتلة الروسية الهدف الجوي على أنه طائرة استطلاع بدون طيار تابعة للقوات الجوية الأمريكية".