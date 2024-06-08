"بوليتيكو": "خُضر فرنسا" مهددون بالانهيار في الانتخابات الأوروبية

أظهرت آخر استطلاعات الرأي أن قائمة حزب الخضر الفرنسي برئاسة ماري توسان مهددة بالانهيار في انتخابات البرلمان الأوروبي التي تجري الأحد.

وإذا صحت استطلاعات الرأي، فإن الحزب سيواجه "أسوأ نتيجة له ​​في الانتخابات الأوروبية منذ ثلاثين عاما"، وقد يجد نفسه مستبعدا تماما من برلمان ستراسبورغ، وفق ما ذكره موقع "بوليتيكو" الإخباري.

وللحصول على مقعد في البرلمان الأوروبي، يجب أن تحصل القائمة على 5 % على الأقل من الأصوات.

وتبدو القائمة التي تقودها ماري توسان حاليًّا أعلى بقليل من هذه العتبة في نوايا التصويت.

وقال التقرير إنه "مع تركيزها على القضايا الاجتماعية، فشلت حملتها في جعل تغير المناخ قضية مركزية في هذه الانتخابات".

ونُقل عن النائبة في حزب الخضر، ساندرين روسو، قولها إنه "من المدهش أن لا تكون قضايا البيئة موضوعا لهذه الحملة الانتخابية"، مشيرة إلى "رد فعل بيئي عنيف إلى حد ما في السنوات الأخيرة"، وأضافت: "هذه سنوات حاسمة، أوروبا تخطو خطوة مهمة للغاية في أزمة المناخ ولا يمكننا فرض الموضوع للأسف".

وأشار التقرير إلى أن أنصار البيئة يحاولون في الساعات الأخيرة لحملتهم "تعبئة الناخبين الشباب، الذين يعتبرون احتياطيًّا محتملًا غير مستغل من الأصوات"، وفق تعبيره.