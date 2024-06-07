اليمين المتطرف يتقدم.. أبرز التيارات السياسية المرشحة للانتخابات الأوروبية

تتطلع الأحزاب السياسية بمختلف انتماءاتها الإيديولوجية إلى كسب أصوات الناخبين في انتخابات البرلمان الأوروبي التي تجري هذه الأيام في دول الاتحاد الـ 27.

ومن أقصى اليمين إلى اليسار الراديكالي، مروراً بيسار الوسط واليمين، تتنافس 10 تيارات سياسية كبرى على المقاعد الـ 720 في البرلمان، ويسعى يمين الوسط إلى تكريس تفوقه التاريخي في المجلس التشريعي الأوروبي، ولا سيما مع توقعات بتقدم لافت لليمين المتطرف.

ويعد حزب الشعب الأوروبي (يمين الوسط) أكبر كتلة داخل البرلمان الأوروبي على مدى السنوات الـ25 الماضية، رغم عدم حصول أي مجموعة على أغلبية برلمانية، وتمنحه استطلاعات الرأي احتمالات كبيرة للحفاظ على هذا الموقع في البرلمان الجديد.

ويحل حزب الاشتراكيين الأوروبيين في المركز الثاني بـ 145 عضوًا، ثم تحالف الليبراليين والديمقراطيين لأجل أوروبا الذي يجمع 68 عضوًا.