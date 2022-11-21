الكرملين: "لا نجري نقاشات" حول جولة تعبئة جديدة للقتال في أوكرانيا

أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أنه لا يناقش استدعاء مزيد من الجنود الروس للقتال في أوكرانيا من خلال جولة تعبئة ثانية.

واستدعت روسيا أكثر من 300 ألف جندي من قوات الاحتياط في حملة تعبئة في سبتمبر/أيلول أثارت جدلًا، لدعم ما تصفه بـ"عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا.

وأدى التحرك إلى فرار مئات الآلاف من الروس من البلاد لتفادي التجنيد، وأثار أضخم احتجاجات مناهضة للكرملين في أنحاء البلاد منذ إرسال موسكو قواتها إلى أوكرانيا في فبراير/شباط.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال إنه أنهى حملة التعبئة في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، لكنه لم يصدر إلغاء لمرسوم يوفر أساسًا قانونيًّا للتعبئة، وهو قرار أثار المخاوف بين من يقولون إن الكرملين يحتفظ بخياراته متاحة من أجل جولة مقبلة من استدعاء الجنود.

ورد ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين على سؤال من الصحفيين عن ما إذا كانت روسيا تخطط لجولة جديدة من التعبئة، بالقول "لا أستطيع التحدث بالنيابة عن وزارة الدفاع، لكن ليس هناك مناقشات في الكرملين حول هذا".