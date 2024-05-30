هل يفتح حلّ البرلمان البريطاني الباب أمام صعود حزب العمال؟

فتح حل البرلمان البريطاني الباب أمام بدء الحملات الانتخابية استعدادا لموعد 4 يوليو المقبل، وسط توقعات بعودة حزب العمّال إلى السلطة بعد 14 عاما.

ودخل قرار حل البرلمان البريطاني حيز النفاذ اليوم الخميس، لفسح المجال للأحزاب والقوائم المتنافسة للاستعداد إلى انتخابات 4 يوليو المقبل، إذ تمتد الحملة الانتخابية لخمسة أسابيع، وستظل مقاعد 650 نائبا شاغرة طوال هذه الفترة.

محاولات سوناك

وخلال هذه الأسابيع الخمسة يسعى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى إنعاش حظوظ حزب المحافظين، الذي يتولى السلطة منذ عام 2010، بعد الهزات التي شهدها في الأشهر الأخيرة على خلفية التعاطي مع عدة قضايا داخلية وخارجية.

وفي محاولة لتغيير الأمور لصالحه يأمل سوناك في الحصول على نقاط خلال المناظرات المقررة مع زعيم حزب العمال كير ستارمر، ومن المقرر أن تبدأ هذه المناظرات مساء الثلاثاء المقبل على قناة "أي تي في".

وتقول تقارير إخبارية بريطانية إن سوناك يسعى إلى استمالة قلوب الناخبين من مختلف الفئات من خلال الوعد بتنفيذ إجراءات تخص توفير الشغل للشباب أو تخفيض الضرائب على المتقاعدين.

ومع عجزه عن وقف تراجع حزبه في استطلاعات الرأي، حاول سوناك استعادة زمام المبادرة الأسبوع الماضي من خلال الدعوة إلى إجراء انتخابات في يوليو المقبل، أي قبل موعدها المتوقع في الخريف.