الطائرات المسيرة.. سباق تحت الماء بين واشنطن وبكين

تواصل الولايات المتحدة والصين، التسابق نحو تطوير تكنولوجيا الطائرات المسيرة تحت الماء، بعد إعلان الصين أخيرا عن أحدث إصداراتها.

وبحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية، "عرضت الصين أحدث طائراتها المسيرة تحت الماء، من طراز (UUV300CB) في معرض خدمات الدفاع الآسيوي الذي أقيم في كوالالمبور في وقت سابق من هذا الشهر".

ويمثل هذا التطور خطوة أخرى في السباق التكنولوجي المستمر بين واشنطن وبكين لتطوير المركبات غير المأهولة تحت الماء (UUVs).

وقدمت شركة "بولي"، وهي شركة دفاع صينية بارزة، نموذجًا تفصيليًا مصغرًا للطائرة "UUV300CB"، يكشف عن هيكلها الداخلي.