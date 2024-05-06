بعد دعوة بوتين للتدرب على استخدامها.. ما هي الأسلحة النووية غير الاستراتيجية؟

أثار أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، لقوات بلاده إجراء تدريبات على استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو ما تُعرف بـ"القنابل النووية التكتيكية"، تساؤلات حول دلالات التوقيت وأهميته.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن هذه التدريبات تأتي ردًّا على "التصريحات الاستفزازية والتهديدات من قبل مسؤولين غربيين ضد روسيا".

وأشارت الوزارة إلى أن "التدريبات تهدف إلى الحفاظ على جاهزية الأفراد ومعدات الوحدات للاستخدام القتالي للأسلحة النووية غير الاستراتيجية للرد".

وفتحت هذه التدريبات التساؤلات حول مدى جديّة روسيا في استخدامها ضد الغرب أو في أوكرانيا، إذ سبق وأن هددت موسكو باستخدامها ضد كييف لكن لم يتم ذلك.