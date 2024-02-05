أوكرانيا على أعتاب تغييرات تطال مسؤولين مدنيين وعسكريين

تدور في أوكرانيا أحاديث عن تغييرات كبيرة ستطال الجسم العسكري والمدني خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع تخطيط الرئيس فولوديمير زيلينسكي لعزل القائد العام للقوات المسلحة فاليري زالوجني.

وكان زيلينسكي قال إنه يفكر في "استبدال عدد من كبار المسؤولين في الدولة"، من بينهم زالوجني، وذلك في مقابلة مع قناة "RAI" التلفزيونية الإيطالية.

ووفقا له، فإن فريق الإدارة بأكمله في البلاد "يحتاج إلى إعادة تشغيل وبداية جديدة"، وفي الوقت نفسه، أوضح الزعيم الأوكراني "أننا نتحدث عن تغييرات ليس فقط في القيادة العسكرية، ولكن أيضًا في الجهاز المدني".