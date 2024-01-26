الحرب الثقافية الأمريكية تنعكس على اليمين المتطرف في أوروبا

تمتد الحرب الثقافية الأمريكية إلى ما هو أبعد من الولايات المتحدة، حيثُ تُثير سلسلة من ردود الفعل اليمينية المتطرفة في أوروبا، وفقًا لموقع "newsweek"، الذي اعتبر ذلك أمراً غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال التقرير إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أعلن في خطاب في ولاية أيوا، أن التصويت لصالحه "سيوقف غزو ملايين الأشخاص من أجزاء غير معروفة".

واعتبر التقرير أن خطاب ترامب يعكس مشاعر مستعارة مباشرة من كتاب أدولف هتلر "كفاحي"، كما يعبر عن نتيجة مثيرة للقلق، ظهرت واضحًة عندما حقق ترامب فوزًا سهلًا في انتخابات أيوا، الذي جعله المرشح الجمهوري الحتمي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.