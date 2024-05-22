أوكرانيا.. انقطاع الكهرباء إثر هجوم روسي استهدف مواقع للطاقة

أعلنت موسكو، اليوم الأربعاء، التصدي لهجوم صاروخي أوكراني جنوب غرب البلاد، في وقت قالت فيه كييف إن الكهرباء انقطعت عن بعض المناطق في شمال البلاد، بعد هجوم بطائرات مسيرة روسية.

وقال مسؤولون إن طائرات مسيرة روسية استهدفت مواقع للطاقة في ساعة مبكرة من اليوم الأربعاء، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق في سومي بشمال أوكرانيا، بحسب "رويترز".

وقالت السلطة المحلية في سومي في منشور على تطبيق تيليغرام إن الطائرات المسيرة قصفت مدينتي شوستكا وكونوتوب، شمال شرق كييف وقرب الحدود الروسية.

وأضافت أن القوات الجوية الأوكرانية أسقطت سبع طائرات مسيرة استُخدمت في الهجوم.

وقال الجيش الأوكراني إنه أسقط 24 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا الليلة الماضية لاستهداف خمس مناطق أخرى في الجنوب والشرق من البلاد.