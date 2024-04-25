توقيف 93 طالبًا مؤيدًا لغزة في جامعة أمريكية

أوقفت الشرطة الأمريكية، 93 شخصُا، الأربعاء، خلال تظاهرة في حرم جامعة جنوبي كاليفورنيا في لوس أنجليس، نظمت في خضم تحركات طلابية مؤيدة لقطاع غزة في الولايات المتحدة، وفقًا لرويترز.

وأفادت شرطة لوس أنجليس في منشور على منصة (إكس) "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات. وستستمر دوريات الشرطة في المنطقة" الخميس.

خلال الأسبوع الأخير، شهدت جامعات أمريكية، مظاهرات ضد الحرب في غزة، منها جامعتا كولومبيا وييل، وسط انتشار سريع لهذه الاحتجاجات.

كانت الشرطة الأمريكية، اعتقلت طلابًا في جامعة نيويورك، الاثنين الماضي، في مسعى لوقف المظاهرات والاحتجاجات المنتشرة في الجامعة. واعتقلت الشرطة العشرات في جامعة ييل أيضًا بينما قامت جامعة كولومبيا بإلغاء عدد من المحاضرات.

كما ألغت جامعات أخرى، في الولايات المتحدة، المحاضرات في مقراتها، بينها جامعتا بيركلي وإم آي تي.