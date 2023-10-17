أرمينيا تعلن عن استعدادها لتوقيع معاهدة سلام مع أذربيجان

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان قوله، اليوم الثلاثاء، إن أرمينيا مستعدة لتوقيع معاهدة سلام مع أذربيجان بحلول نهاية العام وإنها ستضمن سلامة جميع مواطني أذربيجان على أراضيها.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، إنه يعتقد أن من الممكن إبرام اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان إذا أبدى الجانبان حسن النية، مقللًا من صعوبة التوصل إلى اتفاق حول الحدود المشتركة.